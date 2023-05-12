На початку повномасштабного вторгнення нардеп Антон Яценко натякав міській голові Умані Ірині Плетньовій про потенційні домовленості з росіянами у разі їхнього успішного наступу. Відповідна телефонна розмова відбулася 25 лютого. Вранці цього дня уманські депутати проголосували за спрямування 500 тис. гривень на програму супротиву для фінансування сил територіальної оборони. Про це заявила Ірина Плетньова в інтерв’ю "18000".

"25 лютого я виставила стрім (сесії міської ради щодо виділення 500 тис для ЗСУ). Надвечір мені зателефонував Антон Володимирович зі словами, що це дурня, цього не потрібно робити, що ми підтримуємо нашу армію, Київ може впасти за три дні, і незрозуміло, як життя складеться, можливо, доведеться домовлятися з новою владою. Після цього наші стосунки остаточно зіпсувалися".

По словам очільниці Умані, після голосування депутатів про виділення коштів, нардеп нібито звернувся до поліції щодо неправомірності проведення сесії в той день. Також вона процитувала слова, які нібито були сказані Яценком під час тієї телефонної розмови: "Нє нужно ето дєлать, ми нє знаєм, што будєт. Кієв чєрєз три дня падьот, і нам надо будет договаріватса".