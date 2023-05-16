У САП підтвердили затримання голови Верховного суду Князєва [ Редагувати ]
Прокурор САП Олександр Омельченко підтвердив затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва. Про це він сказав під час брифінгу.
На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру, - ред.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено.
Прокурор зазначив, що на даний час не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. Наразі відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст. 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди і пропозиція і обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.
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