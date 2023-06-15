Вражений 28 квітня 2023 року російською крилатою ракетою житловий будинок в Умані буде відновлений. Такі висновки експертизи озвучив Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець на зустрічі з мешканцями постраждалих будинків.

"Як і обіцяв мешканцям багатоповерхівки, в яку 28 квітня влучила російська ракета, сьогодні ми зустрілись у широкому форматі з усіма профільними службами. Спільно продовжуємо працювати за двома пріоритетними напрямами: соціальний супровід потерпілих і відновлювальні роботи. За результатами інструментального обстеження, стан конструкцій дозволяє провести його повне відновлення з попереднім демонтажем пошкоджених конструктивів. На сьогодні усі, хто потребував житла, розселені по соціальних і приватних готелях. Усі звернення про виплату матеріальної допомоги опрацьовані, а також інші запити про нагальні потреби".

Нагадаємо, що раніше Голова ОВА застерігав політиків різного рівня проводити свою ПР-активність на горі уманчан:

"Давайте чітко зафіксуємо, що війна та людське горе - не привід для політичних спекуляцій. Якщо можете чимось допомогти – допомагайте! Але не треба тригерити людей своїми маніпулятивними заявами. Цілковите блюзнірство – використовувати горе людей для зведення рахунків із опонентами, дестабілізувати ситуацію. В Україні триває повномасштабна війна, а не передвиборча кампанія".

Коментуючи обсяг робіт, виконаних по відновленню постраждалих будинків, Ігор Табурець заявив, що необхідні роботи з встановлення вибитих вікон та дверей на стадії завершення: «Триває заміна вікон у вцілілому другому під’їзді, а також у сусідніх будинках, пошкоджених вибуховою хвилею: силами Global Empowerment Mission уже встановлено 940 вікон. Усі ці питання в мене на контролі. Ми постійно на зв’язку з міською владою».