Робота дитсадків Миколаєва знову під загрозою. До ризику обстрілів додалися проблеми з доступністю питної води. Попри заявлені плани відкрити низку дитсадків у травні-червні, приймати дітлахів вони наразі не поспішають. Принаймні до стабілізації ситуації з наслідками підтоплення в місті.

Однак роботи з облаштування найпростіших укриттів управління освіти не припиняє. До перевірки одного з них - долучилася і наша знімальна група. Що побачили - розкаже Марина Михайловська.

Будь ласка, проходимо! Спускаємося сходами.

Нас пускають до підвального приміщення та дозволяють фільмувати лише за умови нерозголошення, про який саме дошкільний заклад ідеться. Це необхідні безпекові заходи прифронтової області. Єдине, про що ми можемо повідомити, то це те, що до укриття вихованцям цього дитсадка буквально кілька кроків.

Олена, завідувачка дитячого садка:

331 дитина може відвідувати це укриття. Їх супроводжує 50 дорослих відповідно до нормативів. Це було просто підвальне приміщення. Не пошпакльовані стіни, бетонна підлога. Зрозуміло, що таке приміщення дітей приймати не може. Почалися роботи.

На все про все підрядникам знадобилося два місяці. Укриття облаштоване так, щоб малеча тут могла пересидіти тривогу або, в найгіршому випадку, перебувала максимум до двох діб.

Наталія, вихователь-методист:

Тут у нас все є: туалетна бумага, тримач для паперу, рідке мило.

Учасникам інспекції показують нові санітарні кімнати, місце для сну, прийому їжі. Особливо продумували співробітники дитсадка зону, де діти могли б відволіктися. Тут є все: від розмальовок до театру та пісочної арттерапії.

Олена, завідувачка дитячого садка:

Перебування дитини у дошкільному закладі, коли лунає тривога - це підвищений рівень тривожності. Ми плануємо, коли будемо починати роботу, вивчити рівень тривожності дітей. Відповідно до рівнів ми будемо компонувати групи дітей та супроводжуючих осіб.

Перевіряючі обстежують кожен куток.

Роман Гнатуцький, головний інспектор Миколаївського районного управління ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Первинні засоби пожежегасіння в наявності, в наявності другий евакуаційний вихід. Хочу сказати, що найпростіше укриття відповідає вимогам.

Облаштування укриттів - необхідна умова відновлення роботи дитсадків. На тепер у Миколаєві підготували до прийому дітей вже 6 дошкільних закладів. Однак наразі жоден із них вихованців не приймає.

Ганна Личко, начальниця управління освіти Миколаївської міськради:

Зараз у нас будуть проводитися комплектування груп дітьми. Буде проходити ряд заходів щодо працівників. Попередньо вони всі попроходили медичний огляд. Але поряд з цим все буде ще перевірятися.

Коли саме стартує навчальний процес в дитсадках Миколаєва наразі невідомо. В управлінні освіти кажуть: окрім безпекових моментів, на особливому контролі питання водопостачання. Без відповідних аналізів приймати вихованців не дозволять.