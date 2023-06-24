Проблем зараз стільки, що Радбез не міг зосередитися лише на чомусь одному.

Негайно допустити гуманітарні команди ООН на території, що постраждали внаслідок руйнації дамби Каховської ГЕС, - вимагали від росії під час засідання Радбезу Об'єднаних націй. Що ще заявили? Наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко слідкував за дискусіями у Нью-Йорку.

З моменту підриву дамби Каховської ГЕС минуло вже майже три тижні. І за прогнозами ООН, за цей час ситуація лише погіршилася.

Розмарі ДіКарло, заступниця генсека ООН з політичних питань:

Все більше занепокоєння, що паводкові води можуть перенести наземні міни на раніше очищені території, а це поставить під загрозу ще більше життів. Пошкоджені каналізаційні системи та відсутність чистої води підвищують ризик інфекційних захворювань. Затоплені поля - ще один удар по сільському господарству, яке і без того страждає через війну.

Щоб розібратися з усіма можливими наслідками ситуації, а ще - щоб міжнародні організації могли би привезти гуманітарку у постраждалі райони, потрібен доступ співробітників ООН, але росія і досі його блокує.

Розмарі ДіКарло, заступниця генсека ООН з політичних питань:

Тому ми і закликаємо російську владу виконати свої зобов'язання і надати повний і безпечний доступ до всіх районів, що постраждали.

Разом із Секретаріатом ООН, за це б'ються зараз і Україна, і союзники. Відкрити доступ - для Києва пріоритет, і тиск на Москву лише посилюватимуть, на різних рівнях. Друге, що "пробивають" зараз спільним фронтом - змусити Об'єднані нації розслідувати факти поставок Іраном дронів Москві, а тепер ще і експорт технологій, коли нові безпілотники збиратимуть вже за заводах у самій Росії.

Перед початком засідання п'ятірка послів - зокрема і український - вийшли зі спільною заявою, щоб цього вимагати.

Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН:

Іран вже надав росії сотні безпілотників, а також - обладнання для їхнього виробництва. Україна та Велика Британія вже надали ООН докази, коли іранський дрон був знайдений ЗСУ.

А вже під час самого засідання озвучили і третій пріоритет: Запорізька АЕС. Загроза атомного інциденту, який Україна просить попередити.

Сергій Кислиця, постпред України при ООН:

Ми закликаємо світ сприймати дуже серйозно загрозу акту міжнародного тероризму і почати тиснути на Російську федерацію, щоб запобігти такому розвитку подій. Включаючи представлення рестрикцій проти російської атомної промисловості та ВПК.

Так, в залі є Росія, яка може ветувати будь-яке рішення Радбезу; яка традиційно (більше для "внутрішнього споживання", ніж для реального "змагання думок і позицій") вчергове озвучує звинувачення Заходу. Часто це спрацьовувало. Найбільші закордонні ЗМІ в репортажі з ООН могли написати: "Москва і Київ звинувачують один одного". Але серед дипломатів все більше розуміння, що не можна ставити на дві чаші терезів позицію агресора - і жертви. Країни, яка напала, - і НА ЯКУ напали.

Олаф Скуг, глава делегації Євросоюзу при ООН:

Треба розрізняти жертву і агресора. У цій загарбницькій війні, згідно із Статутом ООН, Україна має право на самооборону від нападів Росії з метою відновлення своєї територіальної цілісності. Вона також має право вимагати міжнародної підтримки. І ЄС зобов'язався підтримувати Україну в цьому відношенні стільки, скільки буде потрібно.

Проблем зараз стільки, що Радбез не міг зосередитися лише на чомусь одному. Є, зокрема, питання збереження зернової угоди (а Росія заявила, що не дозволить більше Києву поставляти зерно багатим країнам, тобто фактично погрожує не подовжувати домовленості). І ООН як стороні домовленостей доведеться вже за місяць вчергове із цим розбиратися… Так, через вето Росії в цьому залі не проголосувати спільного рішення. Але його знаходять - у дружньому колі країн. Війна змінила і саму організацію, і її риторику.

Замість слів про "глибоке занепокоєння", які лунали раніше, - тепер тут конкретна дискусія, коли представники країн більше не намагаються бути "дипломатичними", обирати слова, а кажуть те, що думають, називаючи речі своїми іменами. Водночас - Захід, це ще не весь світ. І саме через ООН Україна працює зараз і з Африкою, і з Глобальним Півднем - намагаючись зібрати ще більше підтримки.