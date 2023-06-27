Кілька разів на тиждень евакуаційні автобуси привозять з Херсона до Одеси постраждалих із зони лиха.

Вся країна буквально обʼєдналася, щоб підтримати людей, які опинилися в зоні підтоплення після руйнування Каховської греблі. Волонтери, зокрема, продовжують евакуацію місцевих жителів та надають гуманітарну допомогу постраждалим. Як це відбувається в Одесі - дивіться далі.

Кілька разів на тиждень евакуаційні автобуси привозять з Херсона до Одеси постраждалих із зони лиха. Звідси люди їдуть далі за кордон чи до рідних та знайомих, або ж зупиняються у центрах тимчасового розміщення. Один із таких - на базі готелю - облаштували німецькі благодійники. Тут херсонці можуть жити протягом двох місяців.

Максим Новицький, волонтер благодійного фонду:

Ми надаємо їжу - тобто в нас є обіди, вечері, сніданки вони можуть готувати собі самі - в них є кухні в усіх номерах, все безкоштовно, звісно - плюс гігієну ми надаємо, якщо з дітьми - ми надаємо також памперси і намагаємося максимум допомогти якось зорієнтуватися в Одесі.

Вже тиждень тут мешкає пані Олена. Крізь сльози жінка розповідає: пережила й окупацію Херсона, і підтоплення рідного буднику, але останньою краплею стали ворожі обстріли. Після каховської катастрофи окупанти почали гатити по місту з особливою жорстокістю.

Олена Маяцька, жителька Херсона:

Это вот просто мы сейчас уже - ну, тяжело - мы просто уже не выдержали! Я сама уже была просто на взрыве. Просто уже нервная система уже начинала рушиться, всё уже! Мы ходили вот так - нас всех трясло.

Як складеться подальша доля - жінка не знає, але каже: за першої ж нагоди - повернеться до рідного міста.

Олена Маяцька, жителька Херсона:

Конечно, а как же! Наши все там знакомые, а еще собаки и коты остались и попугай! Скучаю - чирикает мне в телефон!

При цьому на Миколаївщину та Херсонщину волонтери продовжують везти гуманітарну допомогу: від харчів і бутильованої води - до одягу та генераторів. Така робота кипить і в цьому благодійному фонді. Тут кажуть: жителям постраждалих районів зараз потрібно майже все.

Олег Михайлик, голова правління благодійного фонду "Пліч-о-пліч":

Люди почали повертатися до своїх помешкань і бачать, що там нічого нема - і там вже потрібна постільна білизна, потрібні якійсь пальники, плитки, газові балони. На жаль, потрібні медикаменти, тому що повінь принесла з собою кишкові розлади і на всіх їх просто недостатньо.

Навколо допомоги постраждалим від повені наразі об'єдналася вся країна: від благодійників до звичайних громадян. Самі переселенці кажуть, що ця консолідація відчувається і надає моральних сил.

Ольга Чернуха, переселенка з Нової Каховки, волонтерка:

Дуже багато людей приходять, приносять речі. За свої кошти купляють і допомагають переселенцям, які виїхали з Херсона, або везуть на Херсон допомогу - воду, одяг, ліки.

При цьому волонтери звертаються до жителів підтоплених районів. Закликають не боятися евакуації із зони лиха. Мовляв, в Одесі та інших регіонах працює величезна кількість гуманітарних центрів, які обов'язково допоможуть знайти і житло, і роботу.