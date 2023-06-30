Допомога продовжує надходити до постраждалих територій Півдня України. Після підриву Каховської ГЕС, який влаштували окупанти, по всій країні розгорнуто десятки штабів. Там щодня збирають продукти, питну воду, інструмент, буд матеріали, аби потім усе це відправляти на Херсонщину.

Рівненщина взяла опіку над кількома громадами. Туди вирушили бригади добровольців, щоб лагодити місцевим домівки. Як працюють і чим допомагають - далі.

Це пральний порошок, шампунь. Це мило рідке.

Селяни Кочубеївської громади на Херсонщині отримують пакети з продуктами та засобами гігієни. Усе це - щойно привезли з Рівненщини.

Григорій живе сам. Каже, під час окупації рашисти поводилися в його селі, мов озброєні дикуни.

І по городі танки, два БМП теж пройшли.

Надовго окупанти тут не затрималися. За два тижні їх вигнали українські воїни. Та навіть після ганебної втечі загарбники все одно не дали людям жити спокійно. Села - частенько обстрілювали.

Була хата розбита. Криша була побита у кухні й в хаті. Забор, бачите, побитий. Сарай побитий. Усе побите.

А цей дім снаряди просто прошили наскрізь! Один - і досі стирчить у підлозі.

Тетяна Кисла, жителька села Кочубеївської громади:

В нашу хату влетів "Град". За три секунди ми встигли опуститись в підвал. Повністю дах знесений, повністю вікна вибиті, стеля пробита наскрізь.

Загалом на території Кочубеївської громади від ворожих ударів постраждало понад сто будинків. Допомогти місцевим із ремонтами взялися добровольці з Рівненщини. З Полісся на Херсонщину вони також привезли будматеріали: дошки, шифер, скло.

Людмила Костюк, голова Кочубеївської територіальної громади:

Ми вже отримали значну частину будівельних матеріалів. Перші бригади вже приступили до відновлення будинків наших мешканців. Ми безмежно вдячні Рівненщині в тому, що вона дійсно підставила своє плече в цей тяжкий період Херсонщині й нашій громаді.

До збору допомоги долучилися всі громади Рівненщини. Зібрали понад шістсот тонн необхідних речей. А добровольці, які відправилися на Південь, уже взялися за роботу.

Олександр, доброволець із Рівненської області:

Ми ріжемо скло. Наші земляки як правильно сказати зі Старого Села встановляють скло, тому що вікна не такі - старі, маленьке скло і разом трудимося нашою областю, нашим районом.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

Рівненщина відповідає за три громади - це Кочубеївська громада, Білозерська і район міста Херсон. Тільки в Кочубеївській громаді ми маємо відновити 124 будинки, які пошкоджені. Сьогодні задача номер один - відновити спроможність деокупованих територій.

Будинок Григорія добровольці вже полатали. З усіма роботами впоралися - буквально за день!

Григорій Чернушка, житель села Кочубеївської громади: