У червні з ринку росії вийшло 13 міжнародних компаній, включаючи Michelin Group - одного з найбільших світових виробників автомобільних покришок, німецьку компанію Bosch та американську хімічну корпорацію 3M. Про це повідомляється у дослідженні KSE Institute.

За словами аналітиків, на даний момент 254 міжнародні компанії повністю припинили свою діяльність в росії. Крім того, 1191 іноземний бізнес змінив свою позицію, закривши свої операції та виразивши намір покинути країну.

Водночас 1352 (40,8% від загального числа) компанії з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,7% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати, - йдеться у моніторингу.

За даними моніторингу, 254 міжнародні компанії, які повністю покинули російський ринок, відповідали за мінімум 417,5 тис. робочих місць. Річний дохід цих компаній становив 62,2 млрд доларів, а їх капітал оцінювався в 28,6 млрд доларів. Вартість активів цих компаній досягала 52,4 млрд доларів.

Експерти Інституту KSE зазначають, що до кінця червня 2023 року російський ринок покинули компанії з 35 країн і 39 галузей економіки, що є відповіддю на широкомасштабну агресію, розпочату рф. Більшість з цих компаній мали свої штаб-квартири в США, Німеччині, Фінляндії, Великобританії та Франції, і працювали у секторах автомобільного виробництва, енергетики, нафти та газу, електроніки, споживчих товарів та одягу, а також харчової промисловості та напоїв.