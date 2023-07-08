Україна поки не готова до вступу в НАТО. Таку заяву телеканалу CNN напередодні зробив президент Сполучених Штатів. Джо Байден уточнив, що питання вступу нашої країни до Альянсу можна розглядати лише після закінчення війни. А США поки та союзники надають Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем.

Чітких сигналів Україна все ж чекає від самого НАТО у Вільнюсі, який стартує 11 липня. І варто відзначити, каже наша Ірина Іванова, що 500 днів війни в Україні змінили не лише українське військо, а й Північноатлантичний блок. Про це й піде далі мова.

Ще більше НАТО на кордонах. Такий результат має росія за 500 днів війни в Україні. Повномасштабне її вторгнення на наші терени призвело до суттєвих і незворотних процесів у Альянсі. Фінляндія оголосила про своє бажання стати його частиною.

Санна Марін, прем'єр-міністрка Фінляндії:

Напад росії на Україну змінив наше середовище безпеки. Ми більше не можемо будувати безпеку та стабільність, як раніше, на основі принципів, які росія відкинула. Час для рішень настав зараз.

Уявити таку ситуацію ще за рік до вторгнення було неможливо. Населення Фінляндії виступало за нейтралітет. Після лютого 2022 року рівень довіри до НАТО зріс до 80 відсотків, хоча в січні заледве перевищував 20. Фіни пішли записуватися на курси військової підготовки, а влада почала готуватися до приєднання до Альянсу за прискореним форматом - без виконання плану дій щодо членства. Цей процес завершився 4 квітня цього року. Спільний кордон НАТО з росією подовшав на 1300 кілометрів.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Дозволю собі сказати, що, можливо, це єдине, за що ми можемо подякувати путіну, тому що через агресію росії він прискорив процес, якому, як сам казав, хотів запобігти. Це змусило багато країн повірити, що вони мають зробити більше, щоб піклуватися про свій захист і переконатися, що зможуть стримати можливу російську агресію в майбутньому.

На порозі альянсу стоїть ще одна країна - Швеція. Російське вторгнення в Україну різко змінило її політику нейтралітету, що тривала з 1814-го року. Швеція подала заявку на вступ до НАТО одночасно з Фінляндією і планувала так само швидко опинися в когорті військового блоку. Але на заваді досі стоять політичні перешкоди. Свою згоду на вступ Швеції ніяк не дасть Туреччина.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Ми досі захищаємо ті самі принципи, як і торік. Нехай шведи залишаються вірними тому, що підписали. Замість витрачати час на тактику зволікань, було б розумніше, вигідніше і більш гідно для серозної держави дотримуватись наданих обіцянок. Ми хочемо, щоб вони не давали притулок сепаратистським організаціям і негідникам з руху "Хізмет". Ми не збираємося відступити, поки ці вимоги не будуть виконані.

Втрясти це питання лідери альянсу планували до саміту у Вільнюсі. Ця зустріч наступного тижня дасть відповіді на чимало запитань. Йдеться не лише про приєднання Швеції до військового блоку, а й про подальшу співпрацю його з Києвом. 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО за такою ж пришвидшеною процедурою.

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме такий сигнал, якщо чесно, якийсь сигнал, конкретний, коли ми будемо запрошені. Або запрошення, хотілося б мати запрошення у Вільнюсі - в цілому щось чітке, я про це казав. І я людина конкретна. І дуже хотілося б, щоби на тому боці союзників також були дуже конкретні люди.

Конкретні люди з Північноатлантичного альянсу запропонували вивести відносини з Києвом на рівень ради "Україна - НАТО". І обіцяють підтримувати нашу країну, скільки це буде необхідно.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Найбільш нагальне завдання - стояти поруч з Україною, і допомагати скільки треба. Поки не буде перемоги, ми не можемо обговорювати питання членства України в НАТО. Саме тому наші союзники надають безпрецедентну їй підтримку - коштами та зброєю.

Війна в Україні змусила країни Альянсу інакше подивитися на власні військові потужності. Армії багатьох країн-партнерів - до російської агресії - перебували в занепаді. Генерали пішли перевіряти склади зі зброєю, а урядовці - шукати грошей на поновлення запасів. Через війну військовий блок на чверть збільшив свій оборонний бюджет. НАТО посилює східний фланг і вперше з часів холодної війни працює надсекретним планом оборони на випадок російської агресії. Його теж мають ухвалити наступного тижня на саміті у Вільнюсі.