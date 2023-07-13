Під час окупації Херсона представники рф незаконно утримували близько 30 жінок у приміщенні ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) № 1 Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Про це стало відомо під час пресконференції на тему "Жіночі камери" херсонської катівні.

В ході пресконференції правова аналітикиня Центру прав людин ZMINA Онисія Синюк розповіла, що у приміщеннях ізолятора росіяни утримували жінок в період з липня-серпня по жовтень 2022 року. Декого затримували на декілька днів, а деякі жінки знаходилась у катівні місяцями.

Заручниць, які перебували у катівні найдовше, окупанти почали відпускати наприкінці жовтня, проте декого перевезли на лівобережжя Херсонщини. Відомо, що спочатку жінки перебували у Голій Пристані, а потім у Новотроїцькому.

Станом на липень 2023 року всіх жінок випустили з катівень. Троє з них вже повернулися на території підконтрольні Україні.

Як розповіла Онисія Синюк, особливу увагу окупанти приділяли жінкам, які працювали у правоохоронних органах України або були представницями "Руху Спротиву".

Коли затримані потрапляли до ізолятора, вони утримувались в неналежних умовах. До камер, які розраховані на 2 осіб, саджали від 5 до 9 людей. Через брак місця затриманим доводилось спати на підлозі.

"На той час ізолятором керував представник військ рф Андрій Злий. Саме він вирішував, коли жінкам приймали душ, як харчуватися, яку медичну допомогу отримувати і т.д. В кращому випадку, затриманим дозволяли приймати душ раз на п’ять днів. Їжу привозили один раз на день – зранку. До того це була мінімальна кількість їжі, яку доводилось розділяли між усіма, хто утримувався в ІТТ. Відомо, що до 5 з 30 жінок, які були затримані, застосовувались методи катування, такі як побиття, катування електричним струмом та водою. Крім цього, потерпілі піддавалися психологічному насиллю, отримували погрози щодо сексуального насилля, їх принижували та змушували переодягатися на очах у військових рф", - йдеться в повідомленні.