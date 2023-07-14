Над Миколаївською областю вночі збили 2 "Шахеди" [ Редагувати ]
Під час повітряної атаки цієї ночі в небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО ЗСУ було знищено два ворожі ударні БПЛА.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Чиновник зранку 14 липня представив дані про ворожі обстріли на Миколаївщині за минулу добу.
"Вночі, 14 липня, близько 02:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"", - йдеться у публікації.
Також глава ОВА розповів про артобстріли з боку військ РФ по регіону.
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