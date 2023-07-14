Під час повітряної атаки цієї ночі в небі над Миколаївською областю силами та засобами ППО ЗСУ було знищено два ворожі ударні БПЛА.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Чиновник зранку 14 липня представив дані про ворожі обстріли на Миколаївщині за минулу добу.

"Вночі, 14 липня, близько 02:00, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131"", - йдеться у публікації.

Також глава ОВА розповів про артобстріли з боку військ РФ по регіону.