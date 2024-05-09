Наслідки ворожої атаки в ніч проти 8 травня досі ліквідовують на Кіровоградщині. Тоді в області пошкодили сотню приватних будинків. У громаді Олександрійського району в оселях знесені дахи, вирвані вікна та двері, повалені дерева. Поранення дістала восьмирічна дитина. Про наслідки ворожого обстрілу - у нашому сюжеті.

Ось на мене упала оця шибка.

Житель Олександрійського району Валерій показує наслідки ворожої атаки.

Валерій Філософов, житель Олександрійського району:

Воно вже так розвиднілося, вже трохи видно було, і спалах. Я тільки руки так встиг скласти.

У будинку чоловіка ударною хвилею від ворожої ракети повибивало всі двері та вікна, знесло дах і стіни - пішли тріщинами. Нині на місці з потерпілими працюють психологи ДСНС. Особлива увага - до дітей.

Євгенія Погрібна, керівниця психологічної служби ГУ ДСНС в Кіровоградській області:

Надавали рекомендації батькам там, де були дітки, тому що дітки це така вразлива частина населення, але в них психіка більш гнучка, але в деяких може проявлятися через деякий час, рекомендували батькам спостерігати за дітками, тому що є необхідно, якщо будуть зміни в їх поведінці, у звичних речах, краще звернутися до спеціалістів.

Від ворожої атаки постраждала щонайменше сотня приватних будинків, а також освітні заклади. Уламками скла поранило восьмирічну дитину.

Андрій Маліцький, голова громади:

Пошкодження зазнали як приватні будинки, гаражні кооперативи, а також наші комунальні установи: це дві школи, один ДНЗ садочок, один інтернат. За результатами обрахунків комісії, будуть обраховані матеріальна допомога, яка буде виплачена за рахунок міського бюджету одноразово.

Унаслідок російської атаки в регіоні пошкоджено й лінію електропередач. Через це є перебої з енерго- та водопостачанням. В обласній владі закликають жителів до ощадливого споживання, особливо в години пік.