У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін розповів про те, як будуть вручати повістки з 18 травня.

Наразі існує положення, що врученою вважається повітка, яка видається під особистий підпис людині. Інших варіантів наразі не передбачено. Якщо будуть акти чи постанови, які щось змінюють у цьому, будемо про це говорити.

"Поки їх немає. Якщо говорити про вручення повісток, то їх можуть вручати і роботодавці, і працівники ТЦК СП, і поліцейські. І, відповідно військові документи, які від сьогодні з собою потрібно робити, можуть перевіряти і поліцейські, і представники ТЦК СП, і прикордонники, згідно з положеннями закону", - сказав він.

Якщо військовозобов'язаний вже був у ТЦК та в березні чи квітні проходив ВЛК, чи треба прийти й оновити дані?