У Дніпропетровській області рф атакувала енергетику: є пожежі і постраждалі [ Редагувати ]
У ніч на 1 червня ворог атакував енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Є постраждалі.
Про це повідомляє глава ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок російської атаки спалахнули кілька пожеж.
По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами-камікадзе.
Під ударом опинилася також Покровська громада.
Поранені четверо людей. Серед них – 7-річна дівчинка, 69-річний чоловік й дві жінки – 74 та 68 років. Їм надають всю необхідну меддопомогу.
Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда.
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