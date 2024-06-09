Два роки, як загинув активіст і розвідник Роман Ратушний: яким був "холодноярець" [ Редагувати ]
Минуло два роки, як під час бойового завдання на Харківщині загинув розвідник 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Роман Ратушний. Йому було 24. До повномасштабної війни хлопець активно відстоював столичний "Протасів Яр". Тоді, нагадаю, урочище хотіли забудувати. І саме завдяки Романові історична місцевість збереглася. Яким був Роман Ратушний - розповів його батько.
Кадри дворічної давнини. Кілька десятків людей прийшли у Михайлівський собор провести в останню путь активіста, військового - Романа Ратушного. Хлопець загинув у бою під Ізюмом на Харківщині. Був розвідником 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Йому мало б виповнитися 25 років.
Тарас Ратушний, батько Романа Ратушного:
Восьмого червня 2022 року Роман загинув. Десь за добу після цього про це стало відомо. Він був на виході з групою розвідки. Чотири людини. З них назад після бойового завдання повернулося двоє.
Батько загиблого воїна Тарас Ратушний розповідає: забрати тіло сина було непросто.
Тарас Ратушний, батько Романа Ратушного:
Були на місці, намагалися з'ясувати, що сталося, тільки дев'ятого числа облітом дрона було підтверджено, що тіло знаходиться в цьому місці і лише через три, чи навіть чотири дні, тіло змогли забрати.
Роман Ратушний пішов на війну не вагаючись! Насправді він усе своє життя бився за справедливість. Ще в п'ятнадцять років хлопець був учасником Революції Гідності. У ніч проти тридцятого листопада 2013 року - постраждав від атаки "Беркута".
Тарас Ратушний, батько Романа Ратушного:
Він мріяв про Україну, яка буде частиною Європейського Союзу, яка буде збудована за цінностями Євросоюзу. Буде демократичною, вільною, позбавленою такого зла, як зовнішня загроза й також внутрішня, вона була теж не менш важливою в плані подолань. Те що він писав і говорив завжди все доступно зараз в соцмережах.
У 2018-му Роман Ратушний очолив громадську організацію "Захистимо Протасів Яр". Її мета - зберегти зелену зону в середмісті Києва і не допустити, щоби замість дерев виникли бетонні джунглі! Активісти судилися із забудовниками й зрештою - перемогли. Останній суд завершився у лютому, напередодні повномасштабного вторгнення росії.
Тарас Ратушний, батько Романа Ратушного:
П'ятнадцятого червня розпочинається вже другий фестиваль пам'яті Романа Ратушного. З головним гаслом "Ніколи нічого не бійтеся". І це, як на мене, найкраща присвята його пам'яті, яка полягає в тому, що його справа продовжується. Роман мріяв про Україну, як країну вільних людей. Він сам був вільною людиною і цей статус не змогли змінити ні погрози, ні намагання його позбавити свободи, навіть суди, які ініціювались проти нього, навіть електронний браслет на нозі.
Роман Ратушний воював з першого дня великої війни. Брав участь у боях під Києвом, а пізніше - звільняв від окупантів місто Тростянець на Сумщині. Він був справжнім патріотом, тому, не вагаючись, офірував Україні, найцінніше, що мав - своє життя.
по темі
Дівчина загинула на фронті під час ротації на Харківському напрямку. Сьогодні у центрі столиці провести медика, волонтерку, журналістку зібралися сотні людей. Даніїл Снісар теж був серед присутніх.
Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Там окупанти вже здійснили 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони нині вживають заходів щодо стабілізації обстановки. Деталі зі Східного фронту далі в нашому огляді.
На фронті росіяни концентрують сили на Харківському напрямку. Окупанти націлені на Вовчанськ. Там наші військові тримають оборону і щоденно знищують російську техніку й піхоту. Про ситуацію на фронті докладніше - в нашому огляді.
За добу зафіксовано 102 бойові зіткнення, повідомляють у Генштабі. Ворог переважає в живій силі та авіації і використовує її не лише на полі бою, а й для терору цивільного населення.
Загалом, на цьому відтинку фронту 21 ворожа атака. Ворог намагається розширити плацдарм неподалік Очеретиного. Про ще одну воєнну добу на українському Сході - в нашому огляді.
Бійці 65-ї бригади евакуюють побратимів під обстрілами з найгарячіших точок фронту. Російський дрон вибухнув недалеко від бійців. Хлопці дістали поранення, але продовжили рятувальну операцію. Більше в наступному сюжеті.