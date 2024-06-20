В Україні буде створено державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Про те, чому це важливо в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів голова громадської організації Demining Control Олег Дейнека.

"Нарешті з'явиться єдиний засіб інформування всіх учасників ринку, громадськості стосовно того, які території є забрудненими і які території яких саме операторів розмінування потребують. Мова йде про нетехнічне та технічне обстеження, безпосередньо розмінування, утилізацію. Це все різні етапи роботи сапера. Різні ділянки потребують відповідно різних послуг. Крім того, різниця є у тому, який саме наділ землі розміновувати (поле, лісосмуга, лісова місцевість, забудови). Усе це має бути зафіксовано на єдиному носії. Ми маємо отримувати інформацію із одного джерела, оскільки часто-густо відбувається так, що одні і ті ж послуги надаються на тих самих ділянках. На це витрачаються кошти і це не потрібна робота. Всі чекають на цей реєстр, оскільки це значно пришвидшить темпи розмінування", - зазначив Дейнека.

Він додав: "Я певен, що реєстр буде створюватись впродовж, тобто ми будемо учасниками всього цьогу, а надалі оператори розмінування, державні служби, аграрії, Мінекономіки, Міноборони будуть додавати туди максимум інформації".