У Києві попередили про забруднення повітря через спеку [ Редагувати ]
Протягом доби, 2 липня, у Києві концентрація діоксиду азоту сягне гранично допустимих значень. Це, своєю чергою, може негативно впливати на самопочуття людей.
В КМДА також додають, що температура повітря у столиці сягне +32. Зокрема відповідна погода сприяє накопиченню й інших забруднюючих речовин в приземному шарі повітря.
"Медики радять не проводити багато часу на сонці, рекомендують частіше вживати воду, проводити в приміщеннях вологе прибирання", - заявили в КМДА.
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