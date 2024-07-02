Російські загарбники у вівторок, 2 липня, атакували Херсон. Внаслідок атаки постраждали вісім осіб та загинула одна жінка.

Про це заявив Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку", - заявив він.

За його словами, у центральній частині Херсона під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Крім того, через російську атаку у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

У Корабельному районі Херсона на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків. У 80-річного потерпілого - контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У 65-річного чоловіка діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.

Ще двоє потерпілих - 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами.

"Усі поранені - під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - повідомив голова ОВА.