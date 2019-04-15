8 и 9 апреля Харьков в рамках проекта "Возможности для партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Польши и Украины в легкой промышленности" принимал Торговую миссию польских предпринимателей.

Проект сотрудничества основан в ноябре 2018 двумя самыми большими в Восточной Европе торговыми центрами, украинским "Барабашово" и польским PTAK Fashion City; зарубежным бюро в Киеве Polish Investment & Trade Agency и "Национальным отраслевым партнерством в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine" для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Легкая промышленность Украины, по оценкам экспертов, имеет большой потенциал для роста как в экспорте, так и в импорте, что иллюстрирует динамика 2018 года. По данным "Украинской ассоциации предприятий легкой промышленности" в 2018 экспорт по сравнению с 2017 г. увеличился на 11,8% и составил $1220,3 млн., а импорт вырос на 17,9% и достиг $2661,4 млн. По объемам потребления товары легпрома в Украине занимают второе место, что открывает для украинских производителей большие возможности для развития. Но, как отмечает Голда Виноградская, председатель Fashion Globus Ukraine, советник министра образования и науки Украины, легкая промышленность Украины зависит от импорта сырья - в первую очередь качественных тканей и фурнитуры, "украинские производители изделий легкой промышленности ощущают острую потребность в системных поставках тканей".

Приглашение польских производителей тканей в Украину стало одним из шагов по развитию прямых контактов между производителями двух стран.

В ходе двухдневного визита гости посетили ТЦ "Барабашово", харьковские предприятия, представили товары польских производителей, провели встречи между экспертами легкой промышленности обеих стран, обменялись видением перспектив в развитии польско-украинских торговых отношений в легпроме. В составе польской делегации были Нина Рыжка, президент PTAK Fashion City, Роберт Барановский директор PTAK Fashion City, Кароль Кубица директор зарубежного бюро Polish Investment & Trade Agency, Адам Скибор, организатор выставки Warsawa PTAK Expo, представители ведущих польских компаний, в том числе Marand, Kilian, Mirafo, Santeх 24 Anmarteх. Украинскую сторону представляли Голда Виноградская, председатель "Национального отраслевого партнерства в легкой промышленности Украины Fashion Globus Ukraine", Валерий Кирилко, заместитель генерального директора "Концерна АВEК и Ко", один из разработчиков International Fashion Hub (ТЦ Барабашово), украинские дизайнеры, производители и продавцы легпрома, предприниматели ТЦ "Барабашово".

В результате встреч и переговоров, 9 апреля 2019 года ТЦ "Барабашово" украинского «Концерна АВЭК и Ко» и дом моды польских производителей одежды PTAK Fashion city, подписали "Меморандум о взаимопонимании", целью которого является развитие коммерческих обменов, экономическое сотрудничество Украины и Польши, организация мероприятий для постоянного обмена информацией, организация торговых ярмарок, экономических миссий, бизнес-форумов в Польше и в Украине.

Кароль Кубица, директор зарубежного бюро Polish Investment & Trade Agency, отметил, что такое сотрудничество открывает окно в Европу для украинских предпринимателей, а для польских - открывает торговые возможности в Украине.

Представители обеих делегаций договорились активно и всесторонне проводить мероприятия в легкой промышленности между заинтересованными странами-членами, привлекать международных участников в International Fashion Hub - современный технологический хаб легкой промышленности, который откроется на территории ТЦ "Барабашово" в 2019 году.

Валерий Кирилко, заместитель генерального директора "Концерна АВЭК и Ко" отметил, что International Fashion Hub станет центром, где в коллаборации с лучшими производителями разных стран будет развиваться легкая промышленность Украины - в хабе будут представлены современные технологии, будет адаптироваться лучший зарубежный опыт, будут развиваться инновации, чтобы у отечественных дизайнеров, производителей одежды и обуви, были все условия для развития и роста. "Харьков не случайно называют столицей легкой промышленности Украины, - комментирует Валерий Кирилко. - У нашего города огромный потенциал развития. А торговый центр "Барабашово" всегда готов к расширению партнерства и взаимовыгодного сотрудничества и делает системные шаги для развития легкой промышленности в городе и стране".

В планах харьковчан - развитие торгово-экономических отношений в легпроме не только с Польшей и Китаем, с которыми подписаны Меморандумы о сотрудничестве, но и с Турцией, Японией, Марокко, Пакистаном, Индией, Южной Кореей, странами ЕС.