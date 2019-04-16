16 апреля - 106-й день года (107-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 259 дней.

Водопол - именины Водяного

Этот праздник, даже, скорее, обряд, очень древний, зародившийся на Руси в период двоеверия. Иногда Водопол называют Переплутом, Днем Водяного, именинами Водяного или Никитой Водополом, но сущность остается неизменной - в этот день (который по старому стилю приходился на 3 апреля) на Руси привечали пробуждение от зимней спячки Водяного, русалок и всей водной живности.

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Вместе с приходом весны и пробуждением природы просыпается от зимней спячки и Водяной. За долгую холодную зиму дедушка-Водяной ослаб и проголодался. Пробудившись, Водяной сразу желает поживиться чем-нибудь, а потом идет оглядывать да осматривать свое водяное царство. В этот день в полночь рыболовы приходили к воде полакомить и задобрить дедушку-Водяного.

В некоторых областях рыболовы наделяют Водяного гостинцем, выливая в реку масло, приговаривая: "Вот тебе, дедушка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу семью". Примерно с этого времени славяне ожидали начала ледохода и разлива рек. По этому поводу существовала и примета: когда в этот день рыбаки приносили Водяному корм, то обязательно примечали: "Если лед в этот день не тронется, то и рыбный лов в этом году будет худой".



Именины в этот день: Никита.

Более детально о приметах на 16 апреля читайте в нашем материале.