Понад 40 людей постраждали під час зіткнень у Панкіській ущелині між поліцією та протестувальниками. Близько трьохсот жителів зібралися на акцію проти зведення на річці Алазані малих електростанцій.

Демонстранти жбурляли в силовиків палиці та каміння. Також підпалили екскаватор, що належить компанії-забудовнику. У відповідь правоохоронці застосовували сльозогінний газ і гумові кулі. Після переговорів з протестувальниками міністр внутрішніх справ Грузії відкликав спецпризначенців та заявив, що будівництво ГЕС розпочнуть лише після згоди дев'яноста відсотків населення.