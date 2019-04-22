Конфлікт у Грузії: під час зіткнень постраждали люди [ Редактировать ]
Понад 40 людей постраждали під час зіткнень у Панкіській ущелині між поліцією та протестувальниками. Близько трьохсот жителів зібралися на акцію проти зведення на річці Алазані малих електростанцій.
Демонстранти жбурляли в силовиків палиці та каміння. Також підпалили екскаватор, що належить компанії-забудовнику. У відповідь правоохоронці застосовували сльозогінний газ і гумові кулі. Після переговорів з протестувальниками міністр внутрішніх справ Грузії відкликав спецпризначенців та заявив, що будівництво ГЕС розпочнуть лише після згоди дев'яноста відсотків населення.
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