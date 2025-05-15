У підпалі двох будинків і автомобіля, пов'язаних з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, слідство звинуватило 21-річного громадянина України Романа Лавриновича. Про це повідомляє ВВС News з посиланням на Скотленд-Ярд.

Лавриновича затримали у Сіденхемі на південному сході Лондона 13 травня, він залишається під вартою після отримання ордерів суду. Йому висунули звинувачення у трьох епізодах підпалів з наміром створення загрози життю людини. Про мотиви палія не повідомляється.

Йдеться про три пожежі, які сталися минулого тижня: займання автомобіля Toyota Rav 4 у районі Кентіш-Таун на півночі Лондона, пожежі у приватному будинку прем'єр-міністра на тій самій вулиці, а також пожежі у будинку на північному заході Лондона, де раніше мешкав Стармер.

Раніше повідомлялося, що підпали сталися 11 та 12 травня, вогонь пошкодив двері будівель. Люди не постраждали.

Кір Стармер та його родина з липня 2024 року мешкають в офіційній резиденції прем'єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Один із будинків, де сталася пожежа, зараз здається в оренду.

Стармер називав підпали будинків та автомобіля, пов'язаних з ним, "нападом на всіх нас, на демократію та цінності, які ми відстоюємо".

Нагадаємо, що у минулі вихідні трьох громадян України арештували на території Німеччини та Швейцарії за підозрою у підготовці диверсій на території країни. Берлін підозрює затриманих у шпигунстві на користь рф.