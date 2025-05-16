Президент Франції Емманюель Макрон сумнівається у щирості намірів московського режиму завершити війну в Україні. Він заявив, що росія "просто намагається виграти час" на переговорах щодо України.

Ми щойно мали телефонну розмову з президентом США з Албанії. Президент Путін вкотре відмовляється відреагувати на пропозицію про беззастережне припинення вогню, висунуту американцями та підтриману Україною та європейцями. Відкидаючи припинення вогню та діалог з Україною, Росія показує, що не хоче миру і просто намагається виграти час, продовжуючи війну. У цьому контексті, коли Європейська політична спільнота збереться на саміт у Тирані, ми продовжимо координувати свої дії з нашими європейськими партнерами, Сполученими Штатами та Коаліцією країн-учасниць для визначення єдиної відповіді.

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Під час переговорів у Стамбулі сторони домовилися провести обмін військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Київ і Москва домовились подати один одному конкретні пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню. За його словами, після цього контакти буде продовжено. Він зазначив, що російська сторона, "загалом, задоволена результатом і готова продовжувати контакти".

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони домовились про наступний раунд переговорів.

Переговори Росії та України стартували в Стамбулі вранці 16 травня близько 13:35 за київським часом і тривали менше двох годин. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, російську - Володимир Мединський.