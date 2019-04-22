Житель Ньютауна, штат Огайо, США, на протяжении 45 дней употреблял одно лишь пиво, полностью отказавшись от еды, сообщил на своем YouTube-канале.

Американец Делл Холл вдохновился историей о том, что во время Великого поста немецкие монахи средневековья из монастыря под Мюнхеном питались только пивом. Мужчина решил исключить из своего рациона все, кроме этого напитка на срок в 45 дней.

Холл начал свой пивной пост 6 марта и завершил его в воскресенье, 21 апреля, на католическую Пасху.

Американец утверждает, что все это время употреблял только пиво, несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду. Также Холл принимал витамины и выпивал от двух до пяти бутылок пива в день.

В начале поста он весил 132,6 килограмма, а после его окончания похудел на 20 кг. Мужчина утверждает, что чувствует себя хорошо и у него даже упали уровень холестерина, давление и сахар в крови.

Раньше сообщалось о том, что мужчине 33 часа удаляли опухоль весом 15 кг. А женщина годами растила 23-килограммовую опухоль.