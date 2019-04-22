Мужчина 45 дней питался только пивом и похудел на 20 кг (фото) [ Редактировать ]
Житель Ньютауна, штат Огайо, США, на протяжении 45 дней употреблял одно лишь пиво, полностью отказавшись от еды, сообщил на своем YouTube-канале.
Американец Делл Холл вдохновился историей о том, что во время Великого поста немецкие монахи средневековья из монастыря под Мюнхеном питались только пивом. Мужчина решил исключить из своего рациона все, кроме этого напитка на срок в 45 дней.
Холл начал свой пивной пост 6 марта и завершил его в воскресенье, 21 апреля, на католическую Пасху.
Американец утверждает, что все это время употреблял только пиво, несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду. Также Холл принимал витамины и выпивал от двух до пяти бутылок пива в день.
В начале поста он весил 132,6 килограмма, а после его окончания похудел на 20 кг. Мужчина утверждает, что чувствует себя хорошо и у него даже упали уровень холестерина, давление и сахар в крови.
Раньше сообщалось о том, что мужчине 33 часа удаляли опухоль весом 15 кг. А женщина годами растила 23-килограммовую опухоль.
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