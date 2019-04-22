Близько тисячі арештів за тиждень. У Лондоні триває кліматична акція протесту. Поліція почала діяти жорсткіше. Яка зараз ситуація в британській столиці - розповість Світлана Чернецька.

Одного за одним активістів виносять до поліцейських автівок. Цілодобово правоохоронці тільки те й роблять, що арештовують людей. На допомогу лондонським колегам приспіли й офіцери із сусідніх міст. Загалом понад 9 тисяч правоохоронців працюють на кліматичних протестах.

"Ми плануємо й далі арештовувати людей, розбирати вуличні меблі, виносити пожитки, які блокують дороги. У мене один заклик до активістів - будь ласка, йдіть на площу Мармурової Арки, де ви можете законно протестувати, припиніть нелегальні мітинги в інших місцях", - говорить Крессіда Дік, голова поліції Лондона.

За останні дні поліцейські зачистили основні осередки протесту. Із мосту Вотерлу вивезли намети з імпровізованою кухнею, розібрали майданчик для скейтбордингу. Дорога знову відкрита для руху транспорту. Так само розблокували центр головної шопінг-вулиці столиці - Оксфорд-стрит.

"Для нас важливо протестувати одразу в кількох точках Лондона. У такий спосіб ми хочемо змусити уряд дослухатися до нас і почати дії проти кліматичних змін. У минулому ми пробували стояти з мирними протестами у відвідених місцях, та це просто-напросто не працює", - говорить Сіан, активістка.

Наразі центр протесту перемістився до площі Мармурової Арки. Тут активістів не чіпатимуть - це єдине дозволене місце для мітингів. Спеціально на лондонський протест зі Швеції приїхала чи не найбільша знаменитість у світі кліматичних протестів. Це 16-літня Ґрета Танберг зі Швеції. Дівчина стала першою, хто почав пропускати шкільні заняття на знак кліматичного протесту. Тепер її приклад наслідують школярі по всьому світу.

"Людство зараз стоїть на перехресті. Ми мусимо обрати свій шлях. Яким ми бачимо майбутнє для всіх видів на землі? Ми зібралися тут сьогодні, бо вибрали шлях, яким хочемо йти. І ми чекаємо, щоб інші вчинили так само", - говорить Ґрета Танберг, кліматична активістка зі Швеції.

Сьогодні кліматичні активісти міркують над подальшою стратегією. Зупиняти протест не планують. Адже наразі не виконана жодна з їхніх вимог. Насамперед вони прагнуть, щоб влада визнала масштаби кліматичної катастрофи. А також чекають першого кроку - зменшення викидів двоокису вуглецю до нуля.