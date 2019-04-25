Лісники Запоріжжі провели навчання напередодні травневих свят [ Редактировать ]
Уберегти ліс від пожежі зараз намагаються й на Запоріжжі. Лісники з острахом очікують на свята, коли люди масово підуть на шашлики. Тож разом із рятувальниками проводять протипожежні навчання. Як усе відбувається - бачили наші кореспонденти.
Машини мчать на пожежу. За сценарієм навчань горить Крутоярівське лісництво. Це за 25 кілометрів від Запоріжжя.
Навчання проводять рятувальники та лісники. За тактичним задумом, пожежа виникла після того, як відпочивальники не загасили вогнище. Сьогодні минулося без наслідків. Полум'я не перекинулося на дерева. Але так буває не завжди. У попередні роки зупинити вогонь вдавалося не одразу, і в результаті він знищував десятки гектарів лісу.
Лісники нагадують: Запорізька область - степовий регіон. Тож кожне дерево тут на вагу золота.
"Изначально лесистость была, ну, равна практически нолю. Лес был естественный в плавневой части. На островах, ближе к воде. Или по байракам. То есть по оврагам. Практически весь лес, который мы видим возле нас, это искусственно выращенный лес", - говорить Артем Коваль, головний лісничий Запорізького лісомисливського господарства.
За лісом спостерігають з ось таких, 25-тиметрових веж. Звідси видно все навкруги на десятки кілометрів. Щойно задимить - лісники кличуть рятувальників. Та головне - не згаяти час.
"Надходить як правило пізнє повідомлення про цю пожежу. люди як правило розвели вогонь, посмажили м'ясо, розвернулися і пішли. А за ними залишається вогнище, яке поступово розгоряється", - говорить Юлія Баришева, помічник начальника ГУ ДСНС у Запорізькій області.
Щоб упередити пожежі, лісники проводять майстер-класи з розпалення багаття. Головне, кажуть, якщо вже й вибрались на шашлики, потім - потрібно все ретельно прибрати за собою.
"Посмотреть, чтобы не было горючих материалов. То есть - веток, которые до сих пор горят. И верхним слоем грунта, дерна, опять положить сверху".
Лісники зізнаються - дуже не люблять тривалих свят.
"Мы желаем, чтобы погода была хуже и хуже. Но это наша точка зрения, как лесников".
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