Водитель президента сбежал от полиции - СМИ [ Редактировать ]
Водитель президента Франции Эммануэля Макрона сбежал от полиции после того, как его поймали на превышении скорости. По неофициальной информации, водитель находился за рулем автомобиля из автопарка Елисейского дворца, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на французские СМИ.
Он направлялся в Версаль и на дороге полицейские с радаром зафиксировали превышение скорости. Полиция сообщает, что автомобиль отказывался останавливаться, но офицер отметил номерной знак автомобиля, и машина была прослежена до президентского дворца.
Водитель, которого формально обвинили в отказе выполнять указания полиции, был идентифицирован в феврале. В то время он не был при исполнении обязанностей и больше не работает шофером президента, но, как сообщается, после 20-дневного отстранения ему дали другую работу в Елисейском дворце.
Чиновники администрации президента отказались комментировать дело, заявив, что решение о будущем водителя будет принято после того, как состоится рассмотрение его дела в суде. Слушание ожидается в январе 2020 года. В случае признания виновным ему грозит максимум тюремное заключение сроком на три месяца и штраф в размере до 3750 евро.
Ранее сообщалось, что в Киеве убийца притворился мертвым и сбежал от полиции.
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