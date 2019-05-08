"Ковель-Одеса": скандал навколо технічного стану потяга набирає обертів [ Редактировать ]
Набирає обертів скандал довкола технічного стану потяга "Ковель-Одеса". Фото в соцмережі показали обурені пасажири. Більше про це в наступному матеріалі.
Потяг сполученням "Ковель-Одеса-Ковель"- єдиний, що прямує з Волині до курортного міста. Відкрили рейс спеціально перед початком туристичного сезону. Має великий попит, бо заповненість стовідсоткова. Квитків у продажу немає вже до початку серпня. Саме цим потягом подорожують і наймолодші жителі Волинської області. Групи дітлахів везуть плацкартами в санаторії на відпочинок. Обурені пасажири характеризують цей поїзд одним словом - "скотовозка".
"При тому, що він давній,він ще й брудний неймовірно. Що, по-моєму, більше ніж очевидно. Там і вікна якимось засобом замазані, типу клею ПВА, це щоб народ на повну відчував себе як на нарах, а не в поїзді, і не дивився у вікно?", - говорить Катерина Золотарьова, журналіст.
Задуха й сморід. Пасажири скаржаться на вкрай брудну білизну. У туалеті антисанітарія. У коментарях жартують: пощастило, мовляв, що надворі прохолодно, адже вікна у вагоні забиті наглухо. І якщо рухомий склад не змінять, уже незабаром, пасажирам доведеться рятуватися від розпеченого металу крижаною водою.
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