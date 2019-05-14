Умер экс-министр культуры Украины [ Редактировать ]
Во вторник, 14 мая на 67- м году жизни скончался министр культуры Украины (1999 - 2007 гг.) Юрий Богуцкий, передает "Униан".
"За 8 лет пребывания в должности министра Юрий Петрович приложил максимум усилий для развития меценатства в стране, был сторонником укрепления связей с негосударственными творческими объединениями, а также создания общественных экспертных советов. Пропагандировал необходимость проектов, связанных с украинской культурой и государственной поддержкой творческой молодежи. Светлая память человеку, который так много сделал для развития украинской культуры", - говорится в сообщении.
Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и коллегам в связи со смертью Юрия Богуцкого. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"С глубокой скорбью встретил известие о смерти Юрия Петровича Богуцкого - человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки деятелей культуры", - отметил Порошенко.
"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Петровича. Светлая память о прекрасном человеке, патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что умер легендарный комик и актер.
по теме
Кличко провел встречу с Волкером
Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером
Порошенко назначил судей Высшего совета правосудия
Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Михаила Исакова и Андрея Василенко членами Высшего совета правосудия
В киевском метро задержали пассажира с гранатами (фото)
На территории станции метро "Вокзальная" полиция обнаружила пассажира, у которого в сумке были гранаты
Языковой закон: что думают украинцы
25 апреля в Верховной Раде Украины проголосовали за законопроект "Об обеспечении украинского языка, как государственного"
Пьяный депутат спровоцировал смертельное ДТП
Chevrolet Niva выехал на встречную полосу и врезался в мотоцикл Jawa