Во вторник, 14 мая на 67- м году жизни скончался министр культуры Украины (1999 - 2007 гг.) Юрий Богуцкий, передает "Униан".

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"За 8 лет пребывания в должности министра Юрий Петрович приложил максимум усилий для развития меценатства в стране, был сторонником укрепления связей с негосударственными творческими объединениями, а также создания общественных экспертных советов. Пропагандировал необходимость проектов, связанных с украинской культурой и государственной поддержкой творческой молодежи. Светлая память человеку, который так много сделал для развития украинской культуры", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным и коллегам в связи со смертью Юрия Богуцкого. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"С глубокой скорбью встретил известие о смерти Юрия Петровича Богуцкого - человека незаурядного таланта и высокого чувства гражданского долга. Мы потеряли государственного деятеля, который много сделал для развития национальной культуры, поддержки деятелей культуры", - отметил Порошенко.

"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю сердечные соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Петровича. Светлая память о прекрасном человеке, патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.

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