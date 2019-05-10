Умер легендарный комик и актер [ Редактировать ]
На 77-м году жизни скончался известный британский пародист и актер Фредди Старр, передает "Сегодня".
Сообщается, что 9 мая опекун актера срочно прибыл к нему домой, после того как Старр долгое время не отвечал на звонки. Он обнаружил Фредди в кресле без признаков жизни.
Известно, что 10 мая в Институте судебной медицины в Малаге будет проведено вскрытие с целью установить причину смерти актера.
Ранее сообщалось, что в России насмерть сбили известную телеведущую, а также что умер молодой украинский шоумен.
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