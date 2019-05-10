На 77-м году жизни скончался известный британский пародист и актер Фредди Старр, передает "Сегодня".

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Сообщается, что 9 мая опекун актера срочно прибыл к нему домой, после того как Старр долгое время не отвечал на звонки. Он обнаружил Фредди в кресле без признаков жизни.

Известно, что 10 мая в Институте судебной медицины в Малаге будет проведено вскрытие с целью установить причину смерти актера.

Ранее сообщалось, что в России насмерть сбили известную телеведущую, а также что умер молодой украинский шоумен.