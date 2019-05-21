В Індонезії оголосили перемогу чинного президента на виборах [ Редактировать ]
Через місяць після виборів в Індонезії оголосили перемогу чинного президента. Джоко Відодо набрав 55 відсотків голосів. Його єдиним суперником був кандидат від опозиції. Вибори в Індонезії відбулися 17 квітня. Окрім очільника держави, громадяни вибирали депутатів двох палат парламенту та місцевих законодавців. Активність перевищила 80 відсотків.
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