В Киеве сотни людей получили поддельные адвокатские свидетельства - Рябенко [ Редактировать ]
Председатель Совета адвокатов Киева Петр Рябенко заявляет, что сотни людей стали жертвами аферистов и получили поддельные свидетельства о праве заниматься адвокатской деятельностью. Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам".
По его словам, такие документы выдает общественная организация, которая незаконным способом присвоила полномочия и название органа адвокатского самоуправления.
"Еще в 2016 году было обнаружено, что квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры в Киеве никогда не была создана на основании действующего Закона об адвокатуре как орган адвокатского самоуправления. При этом, действовала общественная организация под названием "Киевская квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры", которая присвоила функции допуска к адвокатской профессии. Хотя эти нарушения стали основанием не только для создания новой законной квалифкомиссии адвокатуры, но и для лишения должности председателя Совета адвокатов и в дальнейшем и статуса адвоката Инны Рафальской, деятельность самой общественной организации продолжается. В результате владельцами ненастоящих адвокатских документов стали тысячи человек, среди них насколько известно - люстрированные судьи и прокуроры, действующие правоохранители, которым закон вообще не позволяет совмещать адвокатуру и работу в силовых органах", - сказал Рябенко.
Он отметил, что "кошельком" этой общественной организации было и является ООО "Центр стажировки и повышения квалификации адвокатов", который возглавляет соратник Рафальской адвокат Ростислав Кравец.
"На это общество с ограниченной ответственностью перечисляли деньги желающие стать адвокатами - за сдачу экзаменов, за стажировку, за документы, которые должны подтвердить право заниматься адвокатской деятельностью. Это миллионы гривен от тысяч людей. И это тысячи людей, которым выданы поддельные документы - на самом деле они так и не стали адвокатами", - рассказал Рябенко.
По фактам нарушений законодательства и хищения средств возбуждены уголовные производства, которые расследует Главное следственное управление Национальной полиции.
В то же время, Рябенко отмечает, что в октябре 2016 был переизбран состав Совета адвокатов Киева и создана КДКА Киева.
Таким образом, деятельность законных органов адвокатуры было восстановлено, и стать адвокатом в столице в законный способ возможно.
"Два Совета адвокатов Киева - это токсичный миф, который распространяет сама Рафальская и ее окружение. Ответ на вопрос, сколько советов адвокатов в Киеве, отражен в Едином реестре юридических лиц. Еще раз подчеркну, в Киеве - один законный совет", - отметил Петр Рябенко.
О том, что в Киеве существует нелегальное мошенническое окно возможностей войти в адвокатуру, Рябенко сообщил на прошлой неделе глава Администрации Президента, который является киевским адвокатом.
"Андрей Богдан - адвокат, и должен был приостановить адвокатскую деятельность. Мы удовлетворили его заявление и внесли изменения в Единый реестр адвокатов Украины. В то же время, его аналогичное заявление оказалась и в псевдо совете адвокатов имени Рафальской. Чтобы там ни делали с подобными заявлениями, сколько бы раз не выкладывали в Фейсбук, это не может иметь никаких юридических последствий для любого адвоката. Поэтому я обратился с письмом к Банковой, где разъяснил, что в Киеве один Совет адвокатов, и только он имеет все законные полномочия", - пояснил Рябенко.
Как известно, адвокатура действует как самоуправляемая организация, и в каждом регионе действуют советы адвокатов и квалификационно-дисциплинарные комиссии адвокатуры.
Вместе эти органы объединены в Национальную ассоциацию адвокатов Украины.
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