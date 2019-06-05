Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, которые находятся на лечении в Военном госпитале им. королевы Астрид. Реабилитацию там проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Военные получили пулевые ранения в Донецкой и Луганской областях в конце 2017 - начале 2018 года, передает пресс-служба президента.

Елена Зеленская передала бойцам открытки, которые они подписали вместе с мужем, и спросила у защитников о состоянии здоровья, ход реабилитации и помощь, в которой они нуждаются.

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"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир пересказывает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - сказала супруга Президента.

Елена Зеленская в сопровождении директора госпиталя полковника Воутера Уэтса (Wouter Weuts) осмотрела помещения и отметила важность улучшения уровня реабилитации военных в Украине со стандартами иностранных заведений.

Майор Дмитрий Кучеря подчеркнул, что в госпитале есть современное оборудование, а врачи навыки обследования и лечения, способствует эффективной реабилитации. Военный также поблагодарил бельгийскую сторону и отметил внимание и поддержку со стороны украинской диаспоры и дипломатов.

Фото: АП

Ранее сообщалось, что Зеленская рассказала о визите в Брюссель.