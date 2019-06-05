"Мы вас ценим и ждем": Зеленская навестила военных в госпитале [ Редактировать ]
Супруга президента Украины Елена Зеленская встретилась в Брюсселе с украинскими военными, которые находятся на лечении в Военном госпитале им. королевы Астрид. Реабилитацию там проходят майор Дмитрий Кучеря, младший сержант Евгений Пасичник и старший солдат Антон Матвейчук. Военные получили пулевые ранения в Донецкой и Луганской областях в конце 2017 - начале 2018 года, передает пресс-служба президента.
Елена Зеленская передала бойцам открытки, которые они подписали вместе с мужем, и спросила у защитников о состоянии здоровья, ход реабилитации и помощь, в которой они нуждаются.
"У вас позитивный настрой. Мне кажется, что это самое главное для выздоровления. Владимир пересказывает вам привет. Он не смог сегодня приехать. Вчера мы подписывали открытки - написали от души. Мы все вас ценим и ждем", - сказала супруга Президента.
Елена Зеленская в сопровождении директора госпиталя полковника Воутера Уэтса (Wouter Weuts) осмотрела помещения и отметила важность улучшения уровня реабилитации военных в Украине со стандартами иностранных заведений.
Майор Дмитрий Кучеря подчеркнул, что в госпитале есть современное оборудование, а врачи навыки обследования и лечения, способствует эффективной реабилитации. Военный также поблагодарил бельгийскую сторону и отметил внимание и поддержку со стороны украинской диаспоры и дипломатов.
Фото: АП
Ранее сообщалось, что Зеленская рассказала о визите в Брюссель.
по теме
Елена Зеленская рассказала о визите в Брюссель
Во вторник, 4 июня, первая леди страны, жена Владимира Зеленского, Елена опубликовала в своем Instagram фото
В Минске началось заседание ТКГ
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание
Саммит Украина-ЕС: названа возможная дата
Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер озвучили, когда может состоятся саммит
Украина сможет получить 500 млн евро второго транша от ЕС
ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении второго транша, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования
Украина и Польша должны бороться против "Северного потока-2" - Зеленский
Президент заявил, что Украина благодарна за поддержку, которую оказывает Польша для защиты украинских интересов