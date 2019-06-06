Елена Зеленская восхитила элегантным образом во время официального выхода (фото) [ Редактировать ]
Жена президента Украины Елена Зеленская довольно быстро вжилась в роль первой леди. Каждым своим появлением она подчеркивает безупречное чувство стиля. Так, накануне первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе, во время которого показала элегантный "лук".
Первая леди Украина предстала в полностью элегантном образе, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.
В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.
Сьогодні в рамках офіційного візиту відвідала військовий шпиталь ім. Королеви Астрід, де проходять реабілітацію українські військові - майор Дмитро Кучеря, молодший сержант Євгеній Пасічник та старший солдат Антон Матвєйчук. Наші хлопці-справжні молодці! Бельгійські медики дуже хвалять їх за витримку і жагу до перемоги:) Дякуємо бельгійським фахівцям і особисто директору шпиталю полковнику Воутеру Ветсу (Wouter Weuts) за турботу та ставлення до українських військових.
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
Раньше сообщалось о том, что Зеленская навестила военных в госпитале. А также Зеленская рассказала о визите в Брюссель.
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