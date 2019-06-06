Жена президента Украины Елена Зеленская довольно быстро вжилась в роль первой леди. Каждым своим появлением она подчеркивает безупречное чувство стиля. Так, накануне первая леди Украины совершила официальный выход в Брюсселе, во время которого показала элегантный "лук".

Первая леди Украина предстала в полностью элегантном образе, который выбрала для посещения госпиталя в Брюсселе, где проходят реабилитацию украинские военные.

В рамках официального визита Елена Зеленская появилась перед военными и персоналом больницы в изящной голубой блузе с полупрозрачными рукавами. Для контраста первая леди Украины надела классические черные брюки, а довершила образ бежевыми лакированными туфлями-лодочками.

Раньше сообщалось о том, что Зеленская навестила военных в госпитале. А также Зеленская рассказала о визите в Брюссель.