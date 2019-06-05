Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж новым образом для поездки в Брюссель. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимках первая леди позировала в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках у нее была квадратная сумка.

"Страна" выяснила, что квадратный аксессуар жены Зеленского - это сумка американского бренда Staud. Модель Shirley стоит $295 (около 8 000 гривен). В Киеве бренд представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.

Костюм на Зеленской - от украинского бренда SIX. Он обошелся жене президента приблизительно в €1000 (около 30 000 гривен).

"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Вся ориентировочная стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех наших клиентов", - рассказали в пиар-службе бренда SIX.

Что касается обуви, то это кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн-магазинах на них уже скидки: раньше они стоили $415, а сейчас их можно заказать за $232 (6260 гривен).

Стилист и художник Елена Тихая отметила, что длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, но в целом внешний вид первой леди соответствует трендам сезона.

В свою очередь стилист Макс Киреев обратил внимание на то, что грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда и было бы не плохо дополнить образ.

"Елена Зеленская, имея превосходные природные данные, может украсить любой наряд, какой только выберет. Но в образе не хватает украшений, а кюлоты длинноваты. Также грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда", - отметил стилист.

Раньше сообщалось о том, что Зеленская навестила военных в госпитале. А также Зеленская рассказала о визите в Брюссель.