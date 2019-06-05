Елена Зеленская восхитила сеть новым образом: сколько стоил наряд [ Редактировать ]
Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж новым образом для поездки в Брюссель. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимках первая леди позировала в бежевом костюме (жакет и широкие брюки), белой футболке и кедах. В руках у нее была квадратная сумка.
Брюссель. Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій. #belgium
Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)
"Страна" выяснила, что квадратный аксессуар жены Зеленского - это сумка американского бренда Staud. Модель Shirley стоит $295 (около 8 000 гривен). В Киеве бренд представлен в бутиках SPAZIO и Helen Marlen.
Костюм на Зеленской - от украинского бренда SIX. Он обошелся жене президента приблизительно в €1000 (около 30 000 гривен).
"Пиджак из коллекции, а для Елены был изменен только материал. Брюки были созданы специально для первой леди. Вся ориентировочная стоимости наших жакетов есть на сайте. Они в одном ценовом диапазоне от коллекции к коллекции и одинаковы по стоимости для всех наших клиентов", - рассказали в пиар-службе бренда SIX.
Что касается обуви, то это кеды из телячьей кожи на резиновой подошве немецкого бренда Jil Sander. Сейчас в онлайн-магазинах на них уже скидки: раньше они стоили $415, а сейчас их можно заказать за $232 (6260 гривен).
Стилист и художник Елена Тихая отметила, что длина брюк и широкий манжет утяжеляют силуэт, но в целом внешний вид первой леди соответствует трендам сезона.
В свою очередь стилист Макс Киреев обратил внимание на то, что грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда и было бы не плохо дополнить образ.
"Елена Зеленская, имея превосходные природные данные, может украсить любой наряд, какой только выберет. Но в образе не хватает украшений, а кюлоты длинноваты. Также грубая сумка-квадрат убирает легкость наряда", - отметил стилист.
Раньше сообщалось о том, что Зеленская навестила военных в госпитале. А также Зеленская рассказала о визите в Брюссель.
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