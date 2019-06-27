У Парижі назвали причину пожежі у Нотр-Дамі [ Редактировать ]
Пожежа у Нотр-Дамі не була навмисним підпалом. Такого висновку дійшли в паризькій прокуратурі. Кримінальну справу про підпал - закрили.
Натомість уважають, що причиною займання могла стати непогашена цигарка чи збій в електромережі. Собор паризької богоматері загорівся 15 квітня.
Полум'я знищило дах історичної споруди, однак стіни вціліли. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити символ Парижа за п'ять років.
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