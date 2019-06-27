ОБСЄ не підтвердила відведення сил бойовиків на Донбасі [ Редактировать ]
Відведення українських військових із однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській привітав спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Він наголосив, що після кроку України - Росія зобов'язана "вжити відповідних заходів для припинення вогню, включно з виведенням важкого озброєння та роззброєнням незаконних збройних формувань". про це Курт Волкер написав у "Твітері".
У прес-центрі Операції об'єднаних сил зазначили, що розведення сил на цій ділянці не послаблює оборонні можливості українських армійців на Донбасі.
По обидва боки процес фіксували представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов - вони відстежуватимуть декілька днів. Однак, відведення військ супротивника - в Організації поки що не підтвердили. У заяві на сайті ОБСЄ лише висловлена готовність контролювати процес.
"На виконання Мінських домовленостей, сьогодні підрозділ Збройних Сил, який займає оборону на ділянці дороги Станиця Луганська - Луганськ, - відійшов, згідно встановлених сигналів займаних позицій. Тим самим, Збройні Сили виконали повністю перший етап розведення сил і засобів на зазначеній ділянці", - говорить Олександр Сирський, командувач ООС.
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