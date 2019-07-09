У центрі Тбілісі розгорнули поліційні підрозділи. Вони оточили проспект Руставеллі та зайняли будівлю парламенту. Таких заходів влада вжила на тлі протестів опозиції.

Напередодні вони посилилися після скандального телеефіру, у якому грузинський ведучий нецензурно вилаяв президента Росії. У центрі міста одразу зібралися активісти, що виступають проти російської окупації. Мітингарі вимагають відставки керівника МВС.

Його звинувачують у жорстокому розгоні демонстрації 20 червня, коли після скандальної появи російського депутата обурені активісти штурмували парламент. У сутичках з поліцією тоді постраждали три сотні людей. Ці події у Грузії кваліфікували як спробу держперевороту.