У Тбілісі поліція зайняла будівлю парламента [ Редактировать ]
У центрі Тбілісі розгорнули поліційні підрозділи. Вони оточили проспект Руставеллі та зайняли будівлю парламенту. Таких заходів влада вжила на тлі протестів опозиції.
Напередодні вони посилилися після скандального телеефіру, у якому грузинський ведучий нецензурно вилаяв президента Росії. У центрі міста одразу зібралися активісти, що виступають проти російської окупації. Мітингарі вимагають відставки керівника МВС.
Його звинувачують у жорстокому розгоні демонстрації 20 червня, коли після скандальної появи російського депутата обурені активісти штурмували парламент. У сутичках з поліцією тоді постраждали три сотні людей. Ці події у Грузії кваліфікували як спробу держперевороту.
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