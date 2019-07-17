Растаможка "евроблях": Зеленский выступил с новым предложением [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде еще раз отсрочить введение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах.
Соответствующий законопроект зарегистрирован в под номером 10462.
Текст законопроекта пока отсутствует.
Раньше сообщалось о том, что с границ Украины исчезли "евробляхеры". Также мы писали, что Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму.
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