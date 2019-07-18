Известный украинский ведущий трагически погиб в Одессе [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, известный ведущий и конферансье из Днепра, 29-летний Евгений Щербаков, трагически погиб в Одессе. Его тело нашли на Гагаринском плато, сообщает "Информатор".
Мужчина выпал из окна квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе "Шестая жемчужина". Туда Евгений недавно заселился.
Евгений Щербаков был КВН-щиком, участвовал в проектах "Импровизация ведущих", "Прожарка", "Дом-2".
Медики скорой помощи лишь констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Ранее мы писали о том, что в Житомире женщина выпала из окна восьмого этажа. А во Львове трагически умер годовалый ребенок.
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