Президенти Росії та Франції обговорили ситуацію на Донбасі [ Редактировать ]
Розв'язання конфлікту на Донбасі в межах "нормандського формату" обговорили телефоном президенти Росії та Франції. Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.
За його інформацією, під час розмови сторони "висловили готовність активізувати спільну роботу щодо нормалізації ситуації на сході України.
Напередодні ж президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у "нормандському форматі". Зеленський сподівається, що невдовзі зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.
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