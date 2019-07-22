Відсутність виходу до моря - не завада для справжньої регати

Відсутність виходу до моря - не завада для справжньої регати. Так вирішили серби, й ось уже не перший рік влаштовують масові веселі змагання на річці Дрині.

До участі залучають увесь можливий надувний флот - від справжніх катерів до дитячих гумових плавзасобів. Захід, що колись розпочався зі звичайного сплаву гурту ентузіастів, нині зажив неабиякої популярності. Цьогоріч сербська "Регата на Дрині" зібрала понад 30 тисяч учасників і глядачів.