Фирташа нет в социальных сетях: в пресс-службе сделали заявление [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, стало известно о том, что страница украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в социальной сети Twitter является фейковой.
В пресс-службе инвестора заявили, что эта страница - фейк. Соответственно, все публикации и заявления, сделанные на этой странице не имеют никакого отношения к Дмитрию Фирташу.
Кроме того, у Дмитрия Васильевича не существует ни страницы в Twitter, ни страницы в Facebook.
Ранее мы писали о том, что дело Фирташа хотели использовать для атаки на власть.
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