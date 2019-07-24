В среду, 24 июля, стало известно о том, что страница украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в социальной сети Twitter является фейковой.

В пресс-службе инвестора заявили, что эта страница - фейк. Соответственно, все публикации и заявления, сделанные на этой странице не имеют никакого отношения к Дмитрию Фирташу.

Кроме того, у Дмитрия Васильевича не существует ни страницы в Twitter, ни страницы в Facebook.

Ранее мы писали о том, что дело Фирташа хотели использовать для атаки на власть.