Найбільший музичний фестиваль Півдня України "Чорноморські ігри" триває на Херсонщині. Цьогоріч за право вийти у фінал боролися понад шістсот учасників з усієї України. За лаштунками змагань побували й наші кореспонденти.

Великі та ще зовсім маленькі зірки. Знаменитості і зовсім юні виконавці. У Скадовську - другий день наймасштабнішого музичного конкурсу Півдня України "Чорноморські ігри".

Фестиваль проходить в України вже 17 років поспіль. Цьогоріч за право пройти у фінал боролися понад 600 вокалістів з усієї країни. Для цих дітей "Чорноморські ігри" - двері на велику сцену, каже засновник фестивалю.

"Много детей в разные годы победители, участники - сегодня звезды украинского шоу-бизнеса. Это такой хороший социальный лифт, который позволяет детям развиваться, получать опыт на такой большой сцене. Это не просто конкурс. Это большой фестиваль, где для детей еще выступают звезды. Нам важно, чтобы дети имели возможность общаться, брать пример у этих артистов. Это хорошая стартовая площадка для талантливых детей Украины", - зазначив Микола Баграєв, засновник фестивалю "Чорноморські ігри".

Щодня на фестивалі влаштовують дискусійні клуби за участю відомих зірок. Для юних виконавців - це можливість не просто побачити знаменитостей, а й наживо почути про їхні секрети успіху, поспілкуватися з професіоналами, які створюють таланти. Чи просто поганяти м'яча з кумирами.

"Навіть якщо ти переміг в конкурсі, це треба забути і йти далі. Ти маєш йти далі і продовжувати наступні конкурси. Це просто змагання. Зараз дивляться, хто кращий, хто гірший, аналізують. Це для них велика школа", - наголосив Олександр Пономарьов, член жюрі "Чорноморських ігор".

Та найочікуваніша для багатьох юних учасників частина програми - "афтепаті". Вечірки тут проводять щовечора.

"У нас була міні-закрита вечірка для учасників "Чорноморських ігор". Дипломантам вручали дипломи, до нас приїхала Мята, вона для нас співала, ми разом з нею веселилися, разом танцювали співали. Конкурси, батли були", - розповідає Софія Жукова, учасниця фіналу "Чорноморських ігор".

Хто з конкурсантів ще на крок наблизився до гран-прі стане відомо вже сьогодні ввечері. А фінал змагань відбудеться завтра.