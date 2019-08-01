Масштабна ДТП у Дніпрі. На швидкості близько 130 кілометрів за годину легковик врізався у маршрутку. Від удару мікроавтобус перекинуло. 11 пасажирів поранено. Водій легковика у реанімації. Відомо, що порушник втікав від поліцейського патруля, напередодні він скоїв ДТП. І, за даними очевидців, сів за кермо напідпитку. Тепер йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

"Навалился, упал. Вышел - болят ребра, ключица. Во время, когда ударила маршрутка, меня могло ударить стеной справа. Вот так вот. По плечу и либо, значит, когда падал как бы не сгруппировался", - розповідає Віктор Гончарук, пасажир.

"Двое из них в тяжелом состоянии находятся сейчас в реанимационном отделении. Это пациенты с тяжелой черепно-мозговой травмой ушибами головного мозга разрывами тканей лица и носа", - говорить Олена Гава, заступник головного лікаря ОКЛ імені Мечникова.