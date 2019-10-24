Видреня вже добре освоїлося на новому місці

Працівники колумбійського зоопарку стали названими батьками для маленької видри. Осиротіле півторамісячне маля підібрали у дикій природі і передали до звіринця.

Тамтешні ветеринари підлікували та відгодували тварину. Видреня вже добре освоїлося на новому місці. Воно завзято вивчає навколишній світ і вже захопило серця персоналу та відвідувачів закладу.