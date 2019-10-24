Працівники зоопарку вдочерили видру [ Редактировать ]
Працівники колумбійського зоопарку стали названими батьками для маленької видри. Осиротіле півторамісячне маля підібрали у дикій природі і передали до звіринця.
Тамтешні ветеринари підлікували та відгодували тварину. Видреня вже добре освоїлося на новому місці. Воно завзято вивчає навколишній світ і вже захопило серця персоналу та відвідувачів закладу.
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