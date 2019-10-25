"Ювелирная карта" - эксперт в ювелирных делах [ Редактировать ]
Любовь невозможно измерить ювелирными украшениями, но ее можно подчеркнуть и поддержать с помощью золота, серебра, платины и других материалов. В выборе соответствующих украшений всегда окажет помощью ювелирный интернет магазин "ЮК", где есть широкое разнообразие предложений под индивидуальные задачи, критерии и показатели.
Над каждым предложенным украшением трудятся настоящие профессионалы своего дела, специалисты с опытом и огромным багажом знаний. В работе применяются современные инструменты, которые исключают повреждения металлов или преждевременный износ отдельных соединений.
Достойные украшения в любом исполнении
Магазин можно считать универсальным, ведь тут можно найти все что угодно под любые индивидуальные запросы и пожелания.
1. Кольца. Все что нужно для помолвки, свадьбы или подготовки оригинального образа. В плане внешнего вида кольца могут быть классическими, с дополнениями драгоценных камней и т.д.
2. Серьги. Подвески, пуссеты, серьги-конго и многое другое. Многие из них отличаются необычным дизайнерским решением. Отдельно выделяют серьги на каждый день и для особых случаев.
3. Подвески. Со вставками из драгоценных камней и без них. Дополнительно подвески отличаются религиозной тематикой или могут соответствовать определенным знакам зодиака.
4. Украшения с бриллиантами. Многочисленные кольца, серьги, подвески, крестики и аксессуары с бриллиантами. Именно этот материал считается одним из самых ценных и уникальных в своем исполнении.
5. Украшения с камнями. Применяются специальные вставки, выполненные из драгоценных или полудрагоценных камней. Среди всех вариантов используются сапфиры, изумруды, рубины, топазы, аметизы и многое другое.
6. Свадебные украшения. Специально в категорию вынесены различные кольца и украшения для подготовки к свадебной процессии.
Дополнительно собрано огромное количество уникальных и оригинальных коллекций, которые станут яркой возможностью подчеркнуть свою индивидуальность, стиль или образ. Бриллианты и золото всегда станут хорошим способом подготовиться к празднованиям или очередному свиданию.
Особенности сотрудничества с магазином "Ювелирная карта"
Кроме украшений высокого качества и в большом ассортименте магазин предлагает дополнительные бонусы и преимущества сотрудничества:
- бесплатная доставка в любой город Украины;
- возможность предварительного бронирования украшений;
- несколько вариантов оплаты;
- возможность обмена товара на протяжении 14 дней;
- гарантийное обслуживание украшений.
На всю продукцию предлагаются доступные цены, а дополнительные акции, скидки или бонусы постоянным клиентам являются хорошим способом сэкономить на покупке качественного изделия из драгоценных металлов. Если возникнут вопросы или нарекания сотрудники магазина смогут предоставить консультации и дать ряд рекомендаций по выбору. Осталось лишь добавить товар в корзину, указать личные данные для доставки и ждать украшения.
по теме
В Киеве включили отопление
В пятницу, 25 октября, в Киеве начался отопительный сезон
Тарифы на тепло в Киеве: что ждет украинцев
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации сделал заявление
В Одессе нашли обугленный труп
Обугленное тело обнаружили в Одессе неподалеку железнодорожной станции
На выходных "ударят" морозы со снегом
На следующих выходных, 2 и 3 ноября, погода в Украине резко ухудшится
"Черная пятница" в Украине 2019: ТОП-5 лайфхаков
Уже совсем скоро в Украине пройдут самые колоссальные распродажи практически во всех магазинах страны