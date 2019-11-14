Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа испортит репутацию Украины - ЕБРР [ Редактировать ]
Ретроспективный пересмотр "зеленого" тарифа, инициированный главой Комитета ВР по энергетике, испортит репутацию Украины в глазах иностранных инвесторов. Об этом заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
"Это будут ужасные последствия. Прежде всего, он разрушит систему опционов, которая обеспечивает справедливость по отношению к инвестициям, но более важно другое – это испорченная репутация Украины как места для инвестиций, для иностранных инвесторов, а их у вас не так много", - заявил Патроне.
Он также акцентировал на том, что для решения проблем на рынке электроэнергии власть должна вести диалог с участниками рынка, а не использовать в качестве инструмента меры ретроспективного изменения законодательства.
"Диалог о решении проблемы на рынке электроэнергии должен быть, но должен быть очень конструктивным на добровольной основе, и власти не должны принимать никаких ретроспективных мер", - сказал Патроне.
Напомним, ранее посол Норвегии в Украине Уле Хорпестад заявил, что для инвесторов стабильные условия для инвестиций - это фундаментальный вопрос, и они негативно отреагируют на ретроспективный просмотр "зеленого" тарифа.
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