Лікарі Харкова відмовилися госпіталізувати жінку з хворим серцем [ Редактировать ]
Відмовили у медичній допомозі. У Харкові лікарі відмовилися госпіталізувати жінку із хворим серцем. Попри направлення від сімейного лікаря й благання рідних. І доки "швидка" катала стареньку від однієї лікарні до іншої, жінка померла. У деталях жахливої історії - розбиралися наші кореспонденти.
Олена Лиманська розповідає: напередодні опівдні викликала до своєї мами терапевта. 77-річній жінці після перенесеного грипу стало тяжко дихати.
"Пришла терапевт, послушала, говорит: все в порядке, но у тебя мерцательная аритмия, и пульс 145, надо сейчас ее в кардиологию, прокапать", - розповідає Олена Лиманська, донька.
На "швидкій" із направленням від терапевта Надію Тихонівну доправили до 8-ї кардіологічної лікарні. Та в приймальному відділенні в госпіталізації відмовили.
"Я стояла в коридоре, ждала. Они выходят, говорят: собирайте вещи, мы едем дальше. И заведующая выходит. Я говорю: куда мы едем дальше, нас ждут, а она говорит: только пускай попробуют вас принять", - розповідає Олена Лиманська, донька.
Старенькій ставало дедалі гірше. Та завідувачка приймального відділення попри все - зачиняє двері.
"Звоните этому вашему Якову Алексеевичу, с которым вы договаривались".
Хвору літню жінку швидка повезла до іншої лікарні, в терапевтичне відділення.
"Больная была доставлена в крайне тяжелом состоянии, у больной хроническая патология сердца. Мы ей оказывали помощь, в плане стабилизации общего состояния. Но, к сожалению", - говорить Андрій Закорко, лікар-терапевт 18-ї лікарні.
В лікарні, яка не прийняла хвору, від журналістів ховаються:
"Він уїхав на семінар!"
Насправді ж, головний лікар - на робочому місці. Не вмикаючи світла, в кабінеті, вивчає пояснювальні своїх підлеглих.
"Для меня это тоже было дикость, когда старшая медсестра приемного отделения перед лицом камеры резко захлопнула двери", - говорить Євген Сиротніков, головний лікар Харківської лікарні №8.
За словами головного лікаря, хто правий, говорити зарано, треба все вивчити, для цього створили спеціальну комісію.
"Участковый врач не всегда правильно может оценить диагноз и т.д. Мы - узкопрофильная больница, которая оказывает неотложную кардиологическую помощь", - говорить Євген Сиротніков, головний лікар Харківської лікарні №8.
Цим випадком уже зацікавилися правоохоронці.
"Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 140 ККУ за фактом ненадання або неналежного надання медичної допомоги працівником медичної установи", - повідомив Андрій Пономаренко, начальник Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3.
Розслідування триває. А поки від виконання обов'язків обіцяють відсторонити... головного лікаря.
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