Санта-Барбарі загрожує полум'я пожежі [ Редактировать ]
Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Впритул вогонь наблизився до міста Санта-Барбара.
Там справжня стіна полум'я, що спускається пагорбами і знищує все на своєму шляху. Пожежники намагаються приборкати стихію, але умови вкрай складні.
Скрізь - їдкий дим, суха трава та дерева спалахують як порох. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. Влада вирішила в деяких районах віддімкнути електрику.
Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене.
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