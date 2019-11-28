Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців

Влада Каліфорнії почала масову евакуацію на півдні штату, де вирують лісові пожежі. Впритул вогонь наблизився до міста Санта-Барбара.

Там справжня стіна полум'я, що спускається пагорбами і знищує все на своєму шляху. Пожежники намагаються приборкати стихію, але умови вкрай складні.

Скрізь - їдкий дим, суха трава та дерева спалахують як порох. Під загрозою майже 100 тисяч місцевих мешканців і їхні домівки. Влада вирішила в деяких районах віддімкнути електрику.

Якщо полум'я не вдасться загасити найближчим часом, все місто може бути знеструмлене.